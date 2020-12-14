По данным Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджанской Республики, возвращение из Армении пленных и заложников началось 14 декабря в результате переговоров с участием международных организаций и Российских миротворческих сил, сообщает азербайджанский сайт modern.az.
Согласно информации, 14 декабря на родину вернулись следующие пленные и заложники:
1. Эмин Бахшалиев
2. Амин Мусаев
3. Яхья Абдинов
4. Шариф Алиев
5. Омар Алекперов
6. Нураддин Йолчуев
7. Байрам Керимов
8. Дильгам Аскеров
9. Шахбаз Гулиев.