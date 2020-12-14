По данным Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджанской Республики, возвращение из Армении пленных и заложников началось 14 декабря в результате переговоров с участием международных организаций и Российских миротворческих сил, сообщает азербайджанский сайт modern.az.

Согласно информации, 14 декабря на родину вернулись следующие пленные и заложники:

1. Эмин Бахшалиев

2. Амин Мусаев

3. Яхья Абдинов

4. Шариф Алиев

5. Омар Алекперов

6. Нураддин Йолчуев

7. Байрам Керимов

8. Дильгам Аскеров

9. Шахбаз Гулиев.

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