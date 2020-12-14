МИД Турции выступил с осуждением введения санкций США в связи с покупкой Анкарой российских С-400 и заявил об ответных шагах.

Ранее США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников в Турции за покупку Анкарой российских ЗРК С-400.

«Мы осуждаем и отвергаем решение США, объявленное сегодня в связи с поставками систем ПВО С-400, которое включает односторонние санкции против нашей страны. Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно негативно повлияет на наши отношения. Турция также не будет воздерживаться от принятия мер, которые она считает необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности», — говорится в заявлении турецкого МИД, текст которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания.

«Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение», — говорится в документе.

Minval.az