Трое молодых профессионалов с азербайджанскими корнями вошли в ТОП-100 лучших экономистов России.

Уже во второй раз в перечень ста лучших экономистов России по версии французского независимого аналитического центра Institut Choiseul вошел 38-летний Джангир Джангиров, старший вице-президент «Сбера» (Москва), возглавляющий в финансовой структуре отдел рисков.

Также в престижный ТОП-100 вошли 29-летний Рагим Ахадов, управляющий партнер «СпецПроекта» (Санкт-Петербург), и 34-летний Гасан Гасанбалаев, заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, (Владивосток).

Список Choiseul 100 Россия — проект французского независимого аналитического центра Institut Choiseul, отмечает РБК.

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