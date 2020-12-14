Международный Комитет Красного Креста не принимает участия в начатом между Арменией и Азербайджаном процессе по передаче пленных и заложников по принципу «всех на всех». Об этом сказала руководитель коммуникационных программ армянского представительства МККК Зара Аматуни, отметив, что Красный Крест не занимаемся этим вопросом.

«Не принимаем участия в конкретной операции. Передача военнопленных происходит при поддержке и содействии МККК в случае, если стороны обращаются к МККК с просьбой помочь организовать передачу», — приводит «Спутник» слова Аматуни.

Она отметила, что стороны могут договориться о передаче и другим путем. Однако в данной ситуации важно соблюдение прав плененных. Аматуни пояснила, что МККК все это время поддерживало диалог со сторонами, но решение по срокам, месту и способу передачи принимают непосредственно стороны конфликта.

Minval.az