Взаимодействие с развивающимися странами по вопросу положения беженцев и вынужденных переселенцев должно быть приоритетом международного сотрудничества.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении к участникам заседания, приуроченного 60-летию создания Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эрдоган напомнил, что Турция входит в ОЭСР с момента основания организации.

«Турция активно сотрудничает со странами ОЭСР с целью обеспечения сбалансированного экономического развития и роста, процветания и стабильности. За 60 лет организация зарекомендовала себя в качестве важного инструмента мировой экономики, что во многом достигнуто благодаря соглашениям, единым стандартам, рекомендациям и статистическим анализам», — сказал турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что пандемия коронавируса нового типа показала, в каком хрупком мире мы живем, и сколько тесно связаны страны.

«Турция в этот период приняла все необходимые меры по защите здоровья населения, обеспечения экономической стабильности. Власти поддержали крупных и мелких предпринимателей, реализовав такие проекты, как: «Щит экономической стабильности» и «Щит социальной защиты» — констатировал Эрдоган.

Несмотря на пандемию инвестиции в государственный и частный сектор не прекращались, добавил турецкий лидер.

«Турция не пренебрегает международным сотрудничеством и солидарностью. В период пандемии Анкара оказала гуманитарную помощь 156 странам и 9 международным организациям. Надеемся, что взаимодействие, укрепившиеся в период кризиса, будет долгосрочным», — сказал Эрдоган.

Minval.az