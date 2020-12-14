Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние, сообщает Variety.

Как сообщает Variety, в 2020 году в реестр вошли фильмы «Темный рыцарь» (2008, Кристофер Нолан), «Заводной апельсин» (1971, Стэнли Кубрик), «Брат­ья Блюз» (1980, Джон Лэндис), «Шрек» (2001, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон), «Саспенс» (1913, Филлипс Смолли, Лоис Вебер), «Хлеб» (1918, Ида Мэй Парк).

В национальный реестр с 1989 года входят ленты с признанным «культурным, историческим или эстетическим значением», которым на момент попадания в список должно быть не менее 10 лет. Всего в реестре 800 фильмов.

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