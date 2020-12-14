Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние, сообщает Variety.
Как сообщает Variety, в 2020 году в реестр вошли фильмы «Темный рыцарь» (2008, Кристофер Нолан), «Заводной апельсин» (1971, Стэнли Кубрик), «Братья Блюз» (1980, Джон Лэндис), «Шрек» (2001, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон), «Саспенс» (1913, Филлипс Смолли, Лоис Вебер), «Хлеб» (1918, Ида Мэй Парк).
В национальный реестр с 1989 года входят ленты с признанным «культурным, историческим или эстетическим значением», которым на момент попадания в список должно быть не менее 10 лет. Всего в реестре 800 фильмов.