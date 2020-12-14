В Иране в период с марта по май 2020 года (первый квартал по иранскому календарю) выданы замуж более 7 тыс. девочек в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на доклад статистического ведомства ИРИ.

Согласно документу, в числе несовершеннолетних, вступивших в брак, есть девочка младше десяти лет.

За упомянутый период девочки младше 15 лет становились матерями 346 раз, а дети в возрасте от 15 до 19 лет произвели на свет более 16 тысяч детей.

Гражданский кодекс Ирана требует наличия разрешения суда на брак с лицом младше 13 лет.

Отмечается, что семьи зачастую игнорируют это требование.

Иранская общественность уже два года ожидает рассмотрения в парламенте законопроекта о запрете на вступление в брак лиц младше 13 лет.

Minval.az