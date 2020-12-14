Германия вводит с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, ситуация в связи с распространением коронавируса крайне серьезна.

Об этом заявил в телеобращении президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому, начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии. Ситуация ужасная. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля — мы не можем избежать радикальных мер», — заявил глава государства.

По словам Штайнмайера, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, наступающие недели «станут для многих людей обременительным временем». Ограничения «угрожают экономической жизни», однако «основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне», подчеркнул президент.

Minval.az