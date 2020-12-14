В приграничной с Сирией провинции Хатай на юге Турции задержан террорист, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола.

Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Турции.

Террорист, являющийся гражданином Франции, задержан при попытке незаконного проникновения на территорию Турции.

Стало известно, что террорист, чье имя не раскрывается в интересах следствия, состоял в группировке «Фыркатуль Гурба», которая орудовала в Сирии и состояла в основном из иностранных наемников.

При задержании террорист пытался скрыть настоящее имя. Боевик доставлен в Управление полиции района Рейханлы.

Minval.az