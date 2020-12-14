Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает американское посольство в Хартуме на своей странице в Facebook.

«45-дневный срок уведомления конгресса истек, и госсекретарь подписал уведомление о том, что прекращение статуса Судана как государства-спонсора терроризма вступает в силу с сегодняшнего дня (14 декабря), оно будет опубликовано в федеральном реестре», — говорится в сообщении посольства.

Minval.az