Послы Франции, Германии, Австрии и Италии не будут участвовать в бизнес-форуме «Европа-Иран», запланированном на 14 декабря, в связи с казнью главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама, осужденного за сотрудничество с зарубежными разведками. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении французского МИД в Twitter.

«По причине варварской и неприемлемой казни журналиста Рухоллы Зама Франция, наряду с Германией, Австрией и Италией, отменяет участие своего посла в бизнес-форуме «Европа-Иран», который запланирован на 14 декабря», — говорится в сообщении.

Minval.az