Военнослужащие победоносной армии Азербайджана обнаружили в селе Таглар лагерь армянских оккупантов. Подробности — в нижеследующем сюжете.
Военнослужащие победоносной армии Азербайджана обнаружили в селе Таглар лагерь армянских оккупантов. Подробности — в нижеследующем сюжете.
Дата: 2020/12/13 21:38
Раздел: Азербайджан, Армия
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