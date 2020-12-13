Подразделения наших Вооруженных сил вступили в бой с врагом, оказали сопротивление. У нас по меньшей мере 6 раненых, есть другие пострадавшие, информация о которых уточняется.

Вчера, уже некоторое время спустя после начала боевых действий небольшое подразделение российских миротворцев подошло к зоне боевых действий, в результате чего бои прекратились.

Об этом, в частности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на сегодняшнем внеочередном заседании Совета безопасности Армении. Его слова приводит армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az