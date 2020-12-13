На заседании Совета безопасности Армении Никол Пашинян представил ситуацию, сложившуюся в Карабахе. Об этом сообщает Telegram-канал Mediaport.

«Он также сказал, что нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения. Заявил, что готов создать следственную комиссию по войне, затем принялся выступать с патетическими речами, заявляя, что готов предстать перед народным судом, но в отставку не уйдет.

Прозвучал также вопрос о том, почему он не реагирует на информационные нападения извне, в ответ на что Пашинян сказал, что произошло изменение, азербайджанцы сейчас сильнее, следовательно он вынужден смириться с этой ситуацией», — заявил источник издания.

Minval.az