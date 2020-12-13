В Министерстве обороны России заявили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена», — говорится в бюллетене ведомства по развёртыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Minval.az