Военнослужащие ВС Азербайджана до сих пор занимаются эвакуацией боевой техники, которую в панике просили отступающие армянские солдаты. Предлагаем вашему вниманию соответствующее видео.
Военнослужащие ВС Азербайджана до сих пор занимаются эвакуацией боевой техники, которую в панике просили отступающие армянские солдаты. Предлагаем вашему вниманию соответствующее видео.
Дата: 2020/12/13 17:43
Раздел: Азербайджан, Армия, Бывший СССР
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