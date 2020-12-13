Украинские власти должны извлечь уроки из нагорно-карабахского конфликта и использовать их в вопросах Крыма и войны на Донбассе. Об этом сказал политолог, бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус.

«Вы не должны разделять эти два вопроса. Это единое целое. У вас должна быть четкая дорожная карта в отношении этой проблемы», – приводит «Гордон» слова эксперта.

Ни на миллиметр от такой дорожной карты отступать нельзя, подчеркнул Юнус. В тоже время решение указанных вопросов в рамках нормандского формата и по «формуле Штайнмайера» приведет к потере Украиной территориальной целостности.

Все эти переговоры нужно имитировать, полагает эксперт. В качестве примера такой имитации Юнус привел переговоры Минской группы ОБСЕ вокруг Нагорного Карабаха, которые продолжаются почти 30 лет.

«Эти переговоры устраивали Москву и Армению. Не устраивали они Азербайджан, который всячески не шел на подписание окончательного документа. Любой вариант, который они предлагали, будь то Мадридские соглашения, Казанские соглашения в конечном итоге нарушал территориальную целостность Азербайджана», – резюмировал азербайджанский политолог.

Minval.az