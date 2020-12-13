Премьер Армении Никол Пашинян созвал в воскресенье экстренное совещание Совбеза Армении на фоне антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе.

Согласно данным портала Yerevan.today, на повестке будут вопросы безопасности. Хотя нельзя исключить, что будет обсужден вопрос передачи власти без потрясений.

Согласно источнику издания, заседание состоится в 16:00, приглашены также лидеры парламентских фракций.

Вчера в прессе появилась информация, что Пашинян под воздействием алкоголя не был в состоянии собрать Совбез и обсудить ситуацию с Гадруте.

Minval.az