В китайской провинции Шаньси голодный тигр вцепился в дрессировщика цирка во время представления. Инцидент произошел 11 декабря. Зрители засняли нападение на видео, кадры публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как тигр набросился на артиста. Сотрудники цирка вовремя пришли ему на помощь, отогнав зверя палкой. За кадром слышно, как испуганный очевидец кричит — «Спасите мужчину, скорее!».

Пострадавший дрессировщик был госпитализирован. К счастью, он отделался незначительными ранами, поскольку животному еще в раннем детстве удалили зубы, чтобы обезопасить работающих с ним артистов.

В полиции объяснили, что владелец плохо покормил тигра перед шоу, поэтому он повалил дрессировщика. После обследования мужчину отпустили из больницы.



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