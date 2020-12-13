12 декабря около 11 часов дня Гасанов Мейти Абил оглу 1960 года рождения, работавший советником юридического отдела исполнительной власти Джалилабадского района, покончил жизнь самоубийством, повесившись во дворе своего дома. Место происшествия и тело были осмотрены, вещественные доказательства, относящиеся к делу, изъяты, а также приняты другие необходимые процессуальные меры.

Об этом сообщили в Прокуратуре Джалилабадского района.

Прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса и назначила необходимые экспертизы.

Для выяснения причин самоубийства были взяты показания членов семьи, соседей и других лиц, передает Репорт.

Продолжаются необходимые следственные действия.

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