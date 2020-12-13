Саперы в составе российской миротворческой миссии очистили от снарядов и мин, установленных оккупационными силами ВС Армении, свыше 150 га территории Азербайджана.

Уточняется, что в эту площадь входит, в частности, 32 км дорог. Всего было обнаружено 4760 взрывных устройств.

Накануне было проведена очистка от мин армянских войск в районе аэропорта под Ханкенди – работы затронули 12 га территории и 130 домов. Всего оттуда было вывезено и обезврежено 172 мины или снаряда, передает «Вестник Кавказа».

Российские саперы в первую очередь работают в тех местах, где требуется восстановление инфраструктуры, прежде всего энергетической дабы российская техническая бригада могла безопасно ремонтировать объекты. Уже возвращены эксплуатацию 48 опор и 17,2 км линий электропередач, а также 31 трансформатор.

Minval.az