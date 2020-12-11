Военнослужащий Пярвиз Алиев, участвующий в боях с армянскими оккупантами, рассказал о своей службе в рядах армии Азербайджана. Также он коснулся подлых методов, которые использовали армянские солдаты. Подробности – в репортаже BakuTV.



Minval.az