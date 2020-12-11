В Москве задержана группа ювелиров, занимавшихся подделками изделий всемирно известных брендов.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «сотрудники полиции вышли на след злоумышленников, которые арендовали несколько помещений в столице, где создавали контрафактные украшения. Копии сбывались через интернет-магазин по цене в три-четыре раза ниже стоимости оригинальных изделий.

По ее словам, в ходе обысков обнаружены драгоценные металлы и камни, а также готовые украшения, предварительная стоимость которых превышает десять миллионов рублей. Для установления ущерба, причиненного правообладателям товарных знаков МВД назначило соответствующие экспертизы, уточнила Ирина Волк.

Операцию проводили оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве. Задержанные сейчас находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ (Незаконное использование товарного знака).



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