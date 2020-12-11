Санкции США против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова из-за нарушения им человеческих прав надуманы и не имеют под собой доказательств. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, оно опубликовано на сайте ведомства.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это — неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека»», — отметила Захарова.

При этом, подчеркнула она, неясно, почему авторы нового списка включили в него футбольный клуб «Ахмат».

«Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн «Чайка» — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом»», — сыронизировала дипломат.

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