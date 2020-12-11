На берегу Каспийского моря в Дагестане за четыре дня обнаружили 272 туши мертвых тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

Сотни мертвых животных выбросило на сушу на территории от Махачкалы до поселков Сулак и Самур. Они занесены в Красную книгу, подчеркнули в ведомстве.

Больше всего туш обнаружили на северной части побережья от Махачкалы до Сулака. Ученые устанавливают причину массовой гибели тюленей. По одной из версий, это произошло из-за инфекционного заболевания вирусного или бактериального происхождения.

Minval.az