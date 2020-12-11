СМИ Армении сообщают о том, что сотрудники СНБ страны «задержали азербайджанца» в приграничном селе Бердаван Тавушской области.

В пресс-службе спецслужбы сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

«Мы получили оперативные данные о том, что мужчина пересек государственную границу Армении. В ходе поисковых работ он был найден и задержан. Возбуждено уголовное дело, он имеет статус подозреваемого», — рассказали в СНБ.

По соображениям конфиденциальности следствия иных подробностей не сообщили, передает «Спутник».

Minval.az