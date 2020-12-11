В Службе национальной безопасности считают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к пропасти, и наблюдаемое там в эти дни брожение в ближайшем будущем может стать переломным, пишет газета «Иратес».

«По логике Пашиняна, СНБ больше не является «народом», поскольку он уже не контролирует эту структуру. На данный момент единственным правоохранительным органом, который частично подчиняется Пашиняну, является Полиция. Это связано с тем, что его друг, начальник полиции, еще не «отверг» его, но и здесь растет недовольство», — отмечает издание.

Minval.az