Согласно сообщению газеты «Грапарак», некоторые из соотечественников, перечислившие в дни войны деньги во Всеармянский фонд «Айастан» глубоко сожалеют об этом и сегодня требуют обратно свои деньги, однако нет механизмов вернуть их.

«Однако в более нелепом состоянии оказались те, кто перечислил деньги не в фонд, а частным лицам, которых ассоциировали с армией и войной и просто дали им большие суммы наличными, думая, что эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов, однако деньги были в основном прикарманены.

Причем, некоторые даже предоставили «чеки» о расходах, которые, как выяснилось, были фальшивыми. Эти люди сейчас не знают, у кого требовать свои деньги», — пишет газета.

Minval.az