Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приняла участие в виртуальном открытии «народных посольств», сообщает Telegram-канал политика.

«Народные посольства нацелены на защиту прав, поддержку и солидаризацию белорусов, живущих в разных странах мира», — говорится в сообщении.

Тихановская призвала соратников направить все силы и энергию «на общее дело». «Рассказывайте всем о примерах нашей солидарности и взаимопомощи. О нашей непрекращающейся жажде свободы. Об уникальном белорусском достоинстве», — заявила экс-кандидатка.

«Народные посольства» открылись на базе диаспор в 14 странах: в Бразилии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее. В Шотландии и Каталонии появились «народные консульства».

В декларация о создании «народных посольств» говорится, что белорусы за рубежом не признают легитимным избрание 9 августа Александра Лукашенко. Официальный МИД и посольства «не обладают демократической легитимностью» для представления интересов Белоруссии и ее диаспоры, сказано в документе.

Главными функциями «народных посольств» будет информирование общественности о ситуации в Беларуси, контакты с органами власти, общественными организациями и профсоюзами, а также помощь белорусам, которые были вынуждены покинуть свою страну.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

Minval.az