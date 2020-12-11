Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария уйдет в отставку сразу после того, как будут признаны полномочия парламента десятого созыва, процедура прописана в Конституции страны.

Парламент десятого созыва вступит в свои полномочия с момента принятия соответствующего постановления и принесения присяги депутатами в пятницу, 11 декабря.

С этого момента премьер-министр и его кабинет будут считаться исполняющими обязанности, а у парламента будет почти месяц на утверждение нового правительства.

Кандидатуру главы правительства представит правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в течение двух недель после первого заседания. Она уже известна – будущее правительство вновь возглавит Георгий Гахария.

После представления Гахария должен сформировать Кабинет министров и предстать парламенту вместе со своей программой для получения доверия. У парламента будет девять дней на то, чтобы выразить доверие новому составу правительства.

Для утверждения Кабинета министров необходима поддержка 76 депутатов парламента.

По предварительным данным, в парламенте Грузии будет до 92 депутатов парламента из 150. Основная часть оппозиции отказалась входить в парламент, не признавая итоги выборов 31 октября.

Minval.az