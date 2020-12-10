США не остановятся в попытке помешать России реализовать «Северный поток — 2», это часть политики сдерживания.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы также прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна», — сказала Захарова журналистам.

По ее словам, это санкции, стоп-листы, ограничительные меры в отношении компаний и представителей бизнеса, другие шаги.

Как отметила дипломат, планы строительства не изменятся.

Minval.az