В Армении общая мобилизация заменяется частичной.

Правительство Армении на заседании 10 декабря приняло решение, предусматривающее проведение в поэтапном порядке до 25 декабря 2020 года частичной демобилизации военнослужащих и возвращение транспортных средств, привлеченных у органов, имеющих военно-транспортные обязательства, сообщает news.am.

Принятие решения обусловлено необходимостью частичного прекращения некоторых мер, применяемых в период военного положения, объявленного 27 сентября 2020 года, в результате прекращения с 10 ноября текущего года военных действий.

Minval.az