Родные пропавших без вести армянских солдат собрались у воинской части в Эчмиадзине. Они ожидали представителей министерства обороны, ожидая получить сведения от командующего миротворческими силами в Карабахе Рустама Мурадова.

«Мы ждем, чтобы нам сообщили ответ Мурадова, когда будут проводить поисковые работы и где. Нам сказали, чтобы в министерство обороны мы не ехали, они придут и сами нам сообщат»,– заявила журналистам Маня Мелоян, у которой уже долгое время нет вестей от мужа.

По словам собравшихся, они уже не верят заявлениям министерства обороны и, вопреки всему, ждут, что их мужья и дети вернутся домой.

Одна из участниц акции позвонила на базу российских миротворцев, спросив, когда поисковые работы будут вестись в Зангеланском районе, включив при этом громкую связь.

«Пока не готов доложить. Сегодня работы идут в Гадрутском районе», — ответил ей офицер.

«Мы надеемся, что наши родные вернутся домой. Мы уже столько выпили лекарств, что не выдерживаем», — добавила она.

Один пожилой мужчина бросился на офицеров и полицейских, которые стояли у ворот части.

«Убью вас… Не боюсь ни смерти, ни суда… Послали наших детей и забыли о них… У моего сына трое детей осталось, три года, пять лет, семь лет… Они каждый день спрашивают, где их отец… Каждый день то в министерство обороны хожу, то сюда», — добавил он.



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