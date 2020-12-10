9 декабря в нескольких медицинских учреждениях города Баку были зафиксированы случаи пищевого отравления среди пациентов и врачей.

Как сообщили в TƏBİB, пострадавшие прошли необходимый медицинский осмотр, им была оказана соответствующая медицинская помощь. В результате срочных и неотложных мер состояние пациентов стабилизировалось.

Информация о сложившейся ситуации была передана Агентству продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА). В настоящее время АПБА и соответствующие структуры расследуют причины произошедшего.

Minval.az