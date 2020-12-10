Минобороны Армении обнародовали имена еще 33 военнослужащих, погибших в ходе 44 -дневной войны.
Согласно официальным данным, потери армянской стороны составляют 1789 человек.
Минобороны Армении обнародовали имена еще 33 военнослужащих, погибших в ходе 44 -дневной войны.
Согласно официальным данным, потери армянской стороны составляют 1789 человек.
Дата: 2020/12/10 13:03
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
46
Запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении — это не вопрос Кремля, а прерогатива
Президент Армении Армен Саркисян встретился со вторым президентом республики Робертом Кочаряном.
Утром 10 декабря группа членов студенческого союза «Никол Агбалян» АРФ Дашнакцутюн встретила входящего в здание Правительства Армении
Власти Беларуси закрывают государственные наземные границы на выезд из-за пандемии нового коронавируса.
Дипломатические отношения с соседями очень важны, чтобы установить диалог с ними о проблемах и предотвратить напряженность.
Директора СНБ Армении Армена Айвазяна вновь вызвали в Москву, сообщает портал «Пастинфо».
Политолог поблагодарил всех, кто помогал ему добраться до Азербайджана
«Мы не владеем полноценными данными», — сетует армянский экономист
Заседание пройдет в режиме видеоконференции