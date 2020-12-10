Дипломатические отношения с соседями очень важны, чтобы установить диалог с ними о проблемах и предотвратить напряженность. Об этом заявил глава постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности, член провластной фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян.

«Возможно, мы должны подумать о том, чтобы иметь отношения с Турцией, потому что она является одним из крупнейших игроков в регионе. Я не говорю, что это будет завтра, нужно оценить риски. Это процесс, в конце которого должны быть урегулированы отношения с соседями. Если этого не произойдет, мы обречены на войны, не имея представления об их результатах», — сказал Кочарян.

По его словам, государства воюют, кто-то побеждает, кто-то терпит поражение, но это не значит, что надо постоянно жить в состоянии войны.

«Лучшим способом отдалить войну являются отношения и диалог. У нас длительное время не было диалога. В 90-е годы с Турцией были какие-то отношения», — сказал Кочарян, напомнив, что эта страна одной из первых признала Армению после провозглашения независимости.

Накануне Кочарян заявил в парламенте о необходимости установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

Minval.az