Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики звания «Герой Отечественной войны».
Согласно распоряжению, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и пример героизма, проявленный при выполнении боевой задачи по уничтожению противника при освобождении оккупированных территорий, а также проявившие мужество и отвагу при исполнении воинского долга военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджанской Республики удостоены звания «Герой Отечественной войны»:
Мехдиев Ильхам Исмайыл оглу – генерал-лейтенант
Мирзаев Хикмет Иззет оглу – генерал-лейтенант
Исламзаде Намиг Серафруз оглу – генерал-майор
Мамедов Заур Сабир оглу- генерал-майор
Сейидов Кянан Алигусейн оглу – генерал-майор
Джахангиров Алекбер Мухаммед оглу – полковник
Алекберов Бабек Мурсал оглу- полковник
Гусейнов Тельман Аскер оглу – полковник
Исраилов Рафиг Ибадулла оглу – полковник
Гурбанов Бабек Вахид оглу – полковник
Мовланов Низами Бейдемир оглу – полковник
Нудиралиев Заур Исмайыл оглу – полковник (посмертно)
Султанов Вусал Эйнулла оглу – полковник
Юсибов Зафар Газанфар оглу – полковник
Зейналов Заур Ильхам оглу – полковник
Гулиев Заур Хикмет оглу — 1-ci dərəcəli kapitan
Абдурахманов Афган Агасеф оглу – полковник-лейтенант (посмертно)
Бахышов Сахават Мамед оглу – полковник-лейтенант
Джамалов Джейхун Фикрет оглу – полковник-лейтенант
Джафаров Рамиз Субхан оглу — полковник-лейтенант (посмертно)
Акберов Орхан Надир оглу — полковник-лейтенант (посмертно)
Алиев Анар Вагиф оглу — полковник-лейтенант (посмертно)
Ибрагимов Халиг Ариф оглу — полковник-лейтенант
Имралиев Физули Шираслан оглу — полковник-лейтенант
Гасымов Фаиг Гачай оглу — полковник-лейтенант (посмертно)
Гасымов Рамиз Вагиф оглу — полковник-лейтенант (посмертно)
Гебедов Эльнур Джееров оглу — полковник-лейтенант
Гурбанов Сафар Гурбан оглу — полковник-лейтенант
Мирзаев Анар Мехман оглу — полковник-лейтенант
Надиров Рашад Солтанага оглу — полковник-лейтенант
Агаев Вугар Ахмед оглу – майор (посмертно)
Багиев Мирдамет Саристан оглу – майор
Байрамов Эльбрус Эйваз оглу – майор (посмертно)
Гейдаров Амид Раббил оглу – майор (посмертно)
Гасанов Салех Валех оглу – майор
Гусейнгулиев Шахин Юсиф оглу – майор
Гусейнов Заур Рахат оглу – майор
Гафланов Шихамир Орудж оглу – майор (посмертно)
Гасымов Анар Мисир оглу – майор
Гулиев Роял Ильхам оглу – майор
Мансуров Эльчин Эльшан оглу – майор (посмертно)
Мамедов Анар Ибрагим оглу – майор
Оруджев Ильгар Рахман оглу – майор
Сафарли Гюндуз Агаммед оглу – майор
Сафаров Эльвин Сарраф оглу – майор
Ширинов Эльнур Рамиз оглу – майор
Шукюров Анар Мехман оглу – майор (посмертно)
Абдуллаев Рашад Ариф оглу – капитан (посмертно)
Бабаев Нихад Акиф оглу – капитан (посмертно)
Багирли Газанфар Керим оглу – капитан
Бадалов Ниджад Мехман оглу – капитан
Алиев Фарид Вагиф оглу – капитан
Гасанов Джейхун Айдын оглу – капитан (посмертно)
Худулов Рамазан Иззат оглу – капитан
Гасымлы Рашад Мазахир оглу – капитан
Махмудов Джавид Хилал оглу – капитан (посмертно)
Мусибов Вейсал Ядуллаевич – капитан (посмертно)
Ночуев Сурхай Абдул оглу – капитан (посмертно)
Самедов Исмаил Магомед оглу – капитан (посмертно)
Шыхнабиев Ренат Гюльмамед оглу – капитан
Агаев Газанфар Махмуд оглу — старший лейтенант
Баладжаев Иззат Закир оглу — старший лейтенант
Бехбудов Джавид Адалят оглу — старший лейтенант
Бадалов Валех Вахид оглу — старший лейтенант (посмертно)
Гумбатов Азад Ариф оглу — старший лейтенант (посмертно)
Ибрагимли Адиль Асем оглу — старший лейтенант (посмертно)
Аллахъяров Шахин Гусейнбала оглу – старший гизир (посмертно)
Джабраилов Субхан Рагим оглу — старший гизир (посмертно)
Гусейнов Яшар Ахад оглу – старший гизир
Исмаилов Джамал Видади оглу — старший гизир (посмертно)
Нифталиев Мехраб Сохраб оглу — старший гизир (посмертно)
Юсифли Азер Назим оглу — старший гизир (посмертно)
Аскерли Интигам Байрам оглу — гизир (посмертно)
Велиев Эльяр Ариф оглу – гизир (посмертно)
Джаббаров Орхан Ровшан оглу – младший гизир (посмертно)
Ахмедов Яшар Мирага оглу – младший гизир
Гусейнов Али Рашид оглу – младший гизир
Ибрагимли Наил Нариман оглу — младший гизир (посмертно)
Новрузов Амин Таджеддин оглу — младший гизир (посмертно)
Залов Фаган Амиль оглу – младший мичман (посмертно)
Абдуллазаде Азер Ризван оглу – солдат
Афлатов Мурад Ильяс оглу – солдат
Ягубов Вусал Эльшан оглу – солдат.