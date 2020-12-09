Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики звания «Герой Отечественной войны».

Согласно распоряжению, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и пример героизма, проявленный при выполнении боевой задачи по уничтожению противника при освобождении оккупированных территорий, а также проявившие мужество и отвагу при исполнении воинского долга военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджанской Республики удостоены звания «Герой Отечественной войны»:

Мехдиев Ильхам Исмайыл оглу – генерал-лейтенант

Мирзаев Хикмет Иззет оглу – генерал-лейтенант

Исламзаде Намиг Серафруз оглу – генерал-майор

Мамедов Заур Сабир оглу- генерал-майор

Сейидов Кянан Алигусейн оглу – генерал-майор

Джахангиров Алекбер Мухаммед оглу – полковник

Алекберов Бабек Мурсал оглу- полковник

Гусейнов Тельман Аскер оглу – полковник

Исраилов Рафиг Ибадулла оглу – полковник

Гурбанов Бабек Вахид оглу – полковник

Мовланов Низами Бейдемир оглу – полковник

Нудиралиев Заур Исмайыл оглу – полковник (посмертно)

Султанов Вусал Эйнулла оглу – полковник

Юсибов Зафар Газанфар оглу – полковник

Зейналов Заур Ильхам оглу – полковник

Гулиев Заур Хикмет оглу — 1-ci dərəcəli kapitan

Абдурахманов Афган Агасеф оглу – полковник-лейтенант (посмертно)

Бахышов Сахават Мамед оглу – полковник-лейтенант

Джамалов Джейхун Фикрет оглу – полковник-лейтенант

Джафаров Рамиз Субхан оглу — полковник-лейтенант (посмертно)

Акберов Орхан Надир оглу — полковник-лейтенант (посмертно)

Алиев Анар Вагиф оглу — полковник-лейтенант (посмертно)

Ибрагимов Халиг Ариф оглу — полковник-лейтенант

Имралиев Физули Шираслан оглу — полковник-лейтенант

Гасымов Фаиг Гачай оглу — полковник-лейтенант (посмертно)

Гасымов Рамиз Вагиф оглу — полковник-лейтенант (посмертно)

Гебедов Эльнур Джееров оглу — полковник-лейтенант

Гурбанов Сафар Гурбан оглу — полковник-лейтенант

Мирзаев Анар Мехман оглу — полковник-лейтенант

Надиров Рашад Солтанага оглу — полковник-лейтенант

Агаев Вугар Ахмед оглу – майор (посмертно)

Багиев Мирдамет Саристан оглу – майор

Байрамов Эльбрус Эйваз оглу – майор (посмертно)

Гейдаров Амид Раббил оглу – майор (посмертно)

Гасанов Салех Валех оглу – майор

Гусейнгулиев Шахин Юсиф оглу – майор

Гусейнов Заур Рахат оглу – майор

Гафланов Шихамир Орудж оглу – майор (посмертно)

Гасымов Анар Мисир оглу – майор

Гулиев Роял Ильхам оглу – майор

Мансуров Эльчин Эльшан оглу – майор (посмертно)

Мамедов Анар Ибрагим оглу – майор

Оруджев Ильгар Рахман оглу – майор

Сафарли Гюндуз Агаммед оглу – майор

Сафаров Эльвин Сарраф оглу – майор

Ширинов Эльнур Рамиз оглу – майор

Шукюров Анар Мехман оглу – майор (посмертно)

Абдуллаев Рашад Ариф оглу – капитан (посмертно)

Бабаев Нихад Акиф оглу – капитан (посмертно)

Багирли Газанфар Керим оглу – капитан

Бадалов Ниджад Мехман оглу – капитан

Алиев Фарид Вагиф оглу – капитан

Гасанов Джейхун Айдын оглу – капитан (посмертно)

Худулов Рамазан Иззат оглу – капитан

Гасымлы Рашад Мазахир оглу – капитан

Махмудов Джавид Хилал оглу – капитан (посмертно)

Мусибов Вейсал Ядуллаевич – капитан (посмертно)

Ночуев Сурхай Абдул оглу – капитан (посмертно)

Самедов Исмаил Магомед оглу – капитан (посмертно)

Шыхнабиев Ренат Гюльмамед оглу – капитан

Агаев Газанфар Махмуд оглу — старший лейтенант

Баладжаев Иззат Закир оглу — старший лейтенант

Бехбудов Джавид Адалят оглу — старший лейтенант

Бадалов Валех Вахид оглу — старший лейтенант (посмертно)

Гумбатов Азад Ариф оглу — старший лейтенант (посмертно)

Ибрагимли Адиль Асем оглу — старший лейтенант (посмертно)

Аллахъяров Шахин Гусейнбала оглу – старший гизир (посмертно)

Джабраилов Субхан Рагим оглу — старший гизир (посмертно)

Гусейнов Яшар Ахад оглу – старший гизир

Исмаилов Джамал Видади оглу — старший гизир (посмертно)

Нифталиев Мехраб Сохраб оглу — старший гизир (посмертно)

Юсифли Азер Назим оглу — старший гизир (посмертно)

Аскерли Интигам Байрам оглу — гизир (посмертно)

Велиев Эльяр Ариф оглу – гизир (посмертно)

Джаббаров Орхан Ровшан оглу – младший гизир (посмертно)

Ахмедов Яшар Мирага оглу – младший гизир

Гусейнов Али Рашид оглу – младший гизир

Ибрагимли Наил Нариман оглу — младший гизир (посмертно)

Новрузов Амин Таджеддин оглу — младший гизир (посмертно)

Залов Фаган Амиль оглу – младший мичман (посмертно)

Абдуллазаде Азер Ризван оглу – солдат

Афлатов Мурад Ильяс оглу – солдат

Ягубов Вусал Эльшан оглу – солдат.

Minval.az