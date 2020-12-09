Северному флоту России пришлось принимать дополнительные меры в связи с ростом активности НАТО в Арктике, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

«В Арктике продолжается наращивание количества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

«Военно-политическим руководством США и НАТО, якобы демонстрируя вклад в обеспечение «свободы судоходства» по миру, реализуются практические меры по обеспечению регулярного присутствия в Баренцевом море и в акватории Северного морского пути, наращиванию возможностей национальных и объединенных вооруженных сил по ведению военных действий в арктическом регионе», — заявил Моисеев.

«С целью контроля за деятельностью объединенных военно-морских сил НАТО в Северо-Восточной Атлантике и Баренцевом море, силами флота проведен ряд дополнительных мероприятий. В ходе их выполнения все поставленные цели достигнуты», — заявил он.

«В настоящее время в Арктике нет вызовов, которые нужно решать военными методами», — сказал Моисеев.

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