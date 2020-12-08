Высочайший уровень подготовки и особая тактика азербайджанского спецназа не раз поражали врага. Подробности – в репортаже экспертов «Пандоры».
Высочайший уровень подготовки и особая тактика азербайджанского спецназа не раз поражали врага. Подробности – в репортаже экспертов «Пандоры».
Дата: 2020/12/09 0:08
Раздел: Азербайджан, Армия
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Об этом заявил руководитель отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов
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