Пожар на складе в Наримановском районе столицы произошел во вторник, 8 декабря. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составляет порядка 250 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Информация о пожаре на складе, расположенном на улице Ислама Абышова в Наримановском районе Баку, поступила нас «горячую линию» 112 ведомства около шести часов вечера. На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты Государственной противопожарной службы МЧС.

Тушение пожара продолжается.

Minval.az