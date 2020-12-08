Одна из акций протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна состоялась во вторник перед зданием Службы национальной безопасности Армении.

Около двух десятков человек перекрыли улицу Налбандяна у здания СНБ. Полиция дала участникам акции 10 минут, чтобы разблокировать улицу.

Демонстранты принесли с собой часы и духи, утверждая, что премьер-министра больше интересовала потеря этих вещей, нежели капитуляция карабахских сепаратистов.

В акции приняли участие бывшие депутаты от РПА Арман Сагателян, Мигран Погосян, активисты Нарек Малян и Нарек Самсонян, юрист Рубен Меликян.

По истечении отведенного им времени участники покинули проезжую часть и начали шествие в другую часть города.



Minval.az