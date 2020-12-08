Вооруженные силы братской Турции готовятся к участию в параде Победы, который состоится 10 декабря в Баку. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.
Вооруженные силы братской Турции готовятся к участию в параде Победы, который состоится 10 декабря в Баку. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.
Дата: 2020/12/08 14:19
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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