Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.

В своем послании глава Армянской церкви заявил, что армянский народ после войны в Карабахе переживает боль и горечь потерь.

«В связи с растущей напряженностью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия, во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», — говорится в послании Католикоса.

Minval.az