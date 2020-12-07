Боевая техника, которая была захвачена нашими войсками в ходе боев с армянскими оккупантами, уже находится в Баку. Предлагаем вам ознакомиться с соответствующими кадрами.
Боевая техника, которая была захвачена нашими войсками в ходе боев с армянскими оккупантами, уже находится в Баку. Предлагаем вам ознакомиться с соответствующими кадрами.
Дата: 2020/12/07 20:17
Раздел: Азербайджан, Армия, Бывший СССР
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