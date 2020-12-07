При проверке сотрудниками Агдашского районного отдела полиции больных коронавирусом, проживающих на территории района и получающих лечение на дому, стало известно, что житель села Садават Таир Ахмедов покинул место жительства.

Как сообщили в пресс-службы МВД Азербайджана, Т.Ахмедов получал лечение в домашних условиях из-за положительного результата теста на COVID-19. В нарушение правил он покинул место жительства и был задержан при попытке выехать в Баку.

Больной коронавирусом возвращен на место проживания.

В отношении Т.Ахмедова, создавшего условия для распространения инфекции и поставившего под угрозу здоровье других, в Агдашском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 Уголовного кодекса АР.

Minval.az