В Сабунчинском районе Баку обнаружена донерная, работавшая в нарушение решения Оперативного штаба о запрете деятельности по выходным.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 15-го отдела полиции Управления полиции Сабунчинского района, было установлено, что расположенная в одном из маркетов в поселке Забрат донерная осуществляет деятельность, полицейские составили административный протокол на арендатора объекта, жителя Баку Ибрагима Новрузова, а также работников — жителей столицы Тахира Эминова, Хаяла Искендерова, Агасифа Ибрагимова и Рамина Мамедалиева.

Каждый из названных лиц был оштрафован на 400 манатов по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Minval.az