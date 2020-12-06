Боец армии Азербайджана Салимхан Байрамов в ходе боев с армянскими захватчиками захватил вражеский пост и назвал его «Сумгайытом». Подробности – в сюжете о Герое, ставшем шехидом.
Боец армии Азербайджана Салимхан Байрамов в ходе боев с армянскими захватчиками захватил вражеский пост и назвал его «Сумгайытом». Подробности – в сюжете о Герое, ставшем шехидом.
Дата: 2020/12/06 21:40
Раздел: Азербайджан, Армия
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