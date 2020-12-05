В издании «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья главы стамбульского бюро газеты Карлотты Голл под названием «Что я чувствую? Самое главное, что мы живы», посвященная послевоенной ситуации в селе Чираглы Агдамского района.

В статье говорится, что деревня, которая находилась на бывшей линии соприкосновения войск, спустя более два десятка лет вновь открыта всему миру.

Голл пишет, что мир давно позабыл о судьбе жителей Чираглы с тех пор, как война между Азербайджаном и Арменией была приостановлена в результате перемирия в 1994 году. Но для жителей села конфликт так и не закончился. В результате прекращения огня две армии оказались лицом друг к другу вдоль линии фронта, расстояние между которыми составляло всего несколько сотен метров. Теперь, когда наступил мир после шестинедельной войны, сельчане вернулись домой, и собирают осколки и ремонтируют крыши домов с надеждой на лучшее будущее, передает АзерТАдж.

Автор, которая посетила село Чираглы в период возвращения Агдамского района Азербайджану, пишет, что в то время как жители Чираглы восстанавливают свое село, за полями виден черный дым, доходящий с мест, где армяне собирали вещи и сжигали здания. Армения обязалась вывести войска из района в соответствии с соглашением по прекращению огня. Голл поговорила с жителями села, которые сказали журналистке, что они раньше не могли выходить в поле или на крышу дома, потому что между ними и армянскими войсками было очень небольшое расстояние. Армянские войска систематически обстреливали село.

В статье автор рассказывает о трагических судьбах сельчан, которые потеряли родных в результате перестрелок и актов агрессии со стороны армянских военнослужащих.

Голл пишет, что в первой войне, которая закончилась прекращением огня 1994 года, армянские силы оккупировали Нагорно-Карабахский регион, который юридически является частью Азербайджана, семь прилегающих районов. Во время второй войны Азербайджанская армия нанесла основной удар по Нагорному Карабаху на южном направлении.

Большинство жителей села являются фермерами и счастливы, что с выводом армянских войск, они получат доступ к полям, которые до сих пор находились под обстрелом армянских сил.

Minval.az