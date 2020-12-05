Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщает в субботу Минобороны РФ.

«Впервые в работах по разминированию местности от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов задействован многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6″, с помощью которого было обследовано около 8 га местности в районе населенного пункта Ходжалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что применение дистанционно управляемых робототехнических комплексов позволяет увеличить площадь разминируемых территорий, обеспечивая безопасность личного состава при разминировании.

«Оператор может управлять комплексом на удалении до 800 метров (на устройстве имеется 4 видеокамеры высокой четкости, которые обеспечивают круговой обзор). В ходе работы комплекса «Уран-6″ находящиеся в земле боеприпасы обезвреживаются в результате срабатывания или физического разрушения», — говорится в сообщении.

Minval.az