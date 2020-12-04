Согласно проведенному опросу на официальном сайте Европейской федерации футбола, лучшим футболистом предпоследнего игрового дня групповой стадии чемпионского турнира стал нападающий «Челси» Оливье Жиру, который забил 4 гола в матче с «Севильей» (4:0), сообщает «Газета.ру».



На звание игрока недели также претендовали полузащитник «Истанбул Башакшехира» Ирфан Кахведжи (хет-трик в игре с «РБ Лейпциг»), форвард «Зальцбурга» Мергим Бериша (дубль в матче с «Локомотивом») и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (дубль в игре с «Боруссией» из Менхенгладбаха).

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